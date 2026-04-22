3年5100万ドルで加入も…防御率9.95、WHIP2.68【MLB】ツインズ 5ー3 メッツ（日本時間22日・ニューヨーク）メッツは21日（日本時間22日）、本拠地でのツインズ戦に3-5で敗れ、連敗は12まで伸びた。敗戦投手となったのは守護神のデビン・ウィリアムズ。1死も取れずに2失点KO。「お金泥棒」「最悪の契約」とNYファンから大バッシングを受けている。3回にフランシスコ・リンドーア内野手の3ランで幸先良く先制。今度こそは連敗が