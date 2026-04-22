2回に反撃のソロ→3回2死満塁で3号グランドスラム■deNA ー 阪神（22日・横浜）阪神・大山悠輔内野手が22日、横浜で行われたDeNA戦の3回に逆転満塁本塁打を放った。横浜スタジアムは騒然とした。初回に4失点の厳しい立ち上がりとなった阪神。しかし、大山のバットがチームを救う。2回1死から竹田祐投手のカーブを完璧に捉え、阪神ファンの待つ左翼席へ強烈な一発を運んだ。そして3回だった。2死満塁の好機で、竹田が初球に投