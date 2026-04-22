初回4安打3失点も…7回6安打3失点と好投した【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手は21日（日本時間22日）、敵地・ジャイアンツ戦で7回6安打3失点と好投したものの、今季2敗目（2勝）を喫した。「初回は最少失点に抑えられず、悔しい立ち上がりになりましたけど、なんとか2回から一人ずつ一人ずつ抑えていけた。7回までいけたのは良かったところかなと思います」と振