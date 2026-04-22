ロバーツ監督「長いイニングを投げる機会を自ら勝ち取って欲しい」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、佐々木朗希投手のリリーフ転向に否定的な考えを示した。エメ・シーハンと佐々木への期待を問われ「彼らにはより長いイニングを投げる機会を自ら勝ち取って欲しいと思っている。先発陣がイニングを稼ぐことはブルペンへの負担を軽減するために非常に重要だ」。引き続き先発ローテーションの一角として起