盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第21回は、目が見えない人がよくされる勘違いについて。＊＊＊「そんなわけないやろ！」僕は今日、皆さんにこの言葉を大きな声で伝えたい。......といっても文章なので意味ないですけどね。たとえこの文章を書きな