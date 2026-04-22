レッドソックス戦の先発を前に…米メディアが明かした殺害予告ヤンキースのキャム・シュリットラー投手が、先発登板が予定されている23日（日本時間24日）のレッドソックス戦を前に、これまでに敵ファンから自身と家族が殺害予告を受けていると明かした。米スポーツ局「ESPN」が20日（同21日）、右腕が直面している現状を報道。思わぬ脅迫を受ける形となったが、当の本人はフェンウェイでの登板に「ワクワクしている」と強靭なメ