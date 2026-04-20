がんばらないからこそ続く、「つくりおき」の工夫をお届け。教えてくれたのは、夫婦ふたりで団地に暮らす整理収納アドバイザーの松尾千尋さん（40代）。以前は時短のために「つくりおきしなきゃ」と自分でプレッシャーをかけてしまっていたそう。そこから、無理せず日々の料理のなかで「少し多めにつくる」スタイルに変えたことで、習慣化に成功。松尾さんが実践する「がんばらないつくりおき」について紹介します。「つくりおきし