村上宗隆の衝撃アーチに米ファンも熱狂している【MLB】Wソックス 7ー4 アスレチックス（日本時間20日・サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地で行われたアスレチックス戦で驚愕の特大弾を放った。「3番・一塁」で先発すると、5回に3試合連続となる8号2ラン。この活躍に米ファンからは「村上は新人王だ！」「現実離れ」と、期待の声が上がっている。3点リードで迎えた5回無死一塁の第3打