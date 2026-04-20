村上宗隆の衝撃アーチに米ファンも熱狂している

【MLB】Wソックス 7ー4 アスレチックス（日本時間20日・サクラメント）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地で行われたアスレチックス戦で驚愕の特大弾を放った。「3番・一塁」で先発すると、5回に3試合連続となる8号2ラン。この活躍に米ファンからは「村上は新人王だ！」「現実離れ」と、期待の声が上がっている。

3点リードで迎えた5回無死一塁の第3打席。スライダーを振り抜くと打球は右翼席へ一直線。村上はすぐに走り出さず、打球を見届ける余裕を見せた“確信の一撃”は、速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離425フィート（約129.5メートル）の特大弾となった。今季2度目となる3戦連発を記録し、本塁打数はア・リーグ単独3位に浮上した。

MLB公式X（旧ツイッター）が映像を公開すると米ファンは熱狂。「彼は本物のスラッガーだ」「彼は本物かもしれない」「ほとんど人間じゃないな」「彼が（自分が応援しているチームに）欲しい」「彼はレベルが違う」と絶賛コメントが殺到。さらに、「どうやって獲得したんだ。私はいまだに混乱しているよ」「彼が酷く苦戦するとアナリティクスが予想していた時のことを覚えているよ」と、期待以上の活躍を見せる26歳に驚く声もあった。

村上はブルワーズとの開幕カードで、デビューから3戦連発を記録し、これは日本人メジャーリーガーの新記録となった。その後、4試合連続無安打など不振に苦しむ時期もあったが、14日（同15日）のレイズ戦で5号を放って以降、復調の兆しを見せている。（Full-Count編集部）