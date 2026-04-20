イ・ジウさんが始球式…左腕から豪快な一投韓国の人気アイドルグループ「tripleS」のチョン・ハヨンさんとイ・ジウさんが16日、ソウル蚕室（チャムシル）球場で行われれた韓国プロ野球・LG-ロッテ戦の始球式に登場した。チョンさんは打席に立つと、おへそが見える豪快なスイングを披露。「なんて可愛さだ」と熱狂させた。ツインズのホームユニホームを着用した2人。短めの丈で腰回りがくっきりと露わになる出で立ちで、タイト