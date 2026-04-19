革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、日本で初となるOPPOのハイエンドフォルダブルスマートフォン、Find Nシリーズの最新機種「OPPO Find N6」（オッポ ファインド エヌ シックス）を一部の販売チャネルにて、4月15日（水）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）Art Gallery M84は2026年4月15日、2026年5月4日(月)よりAudrey Hepburn