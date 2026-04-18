4月18日午後1時20分ごろに長野県北部を震源とする地震があり、最大震度5強を観測しました。およそ1時間半後にも同地方を震源とする最大震度5弱を観測する地震が発生しており、気象庁が今後1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意するよう、呼び掛けています。大地震に必要な備えについて、政府広報オンラインの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが「大地震」から命を守るために今すぐ見直すべき“5