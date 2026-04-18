パドレスは勝率.650、Dバックスも.600で急接近ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地のロッキーズ戦に7-1で勝利した。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手は菅野智之投手から2安打を放ち、4連勝に貢献。勝率.789はメジャー1位を快走しているものの、実は地区2〜3位も“肉薄”している。2年連続でワールドシリーズ制覇を果たす西の名門は開幕から好スタート。2カード目のガーディアンズ戦で負け越したものの、その後