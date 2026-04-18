「4月で事件から14年になります。あの事件の日、傷つけられて苦しんでいる娘が目の前にいるのに、何もしてあげられなかった無力感っていうのは今でも覚えています」 【写真をみる】父親の真樹さんが撮りためてきた真緒ちゃんの成長の記録 岡山市北区で開かれた講演会で、娘を失う耐え難い経験を語ったのは京都府亀岡市の小谷真樹さんです。 2012年4月23日の朝、京都府亀岡市で小学校に登校中の子どもたちの列に、当時18歳の少年