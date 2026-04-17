コスパのよさと多様な総菜が人気の「ロピア」。元が精肉店だったことからお肉が強い印象ですが、じつは魚も優秀との声も。「ロピアの鮮魚コーナー『魚萬』はネタの厚みや量が魅力です」と語るのは、ロピアに通い続けて4年のESSEonlineライター・高梨リンカさん。夫と中学生の娘と3人暮らしで、家族でロピア好き。そんな高梨さんにロピアの鮮魚コーナー「日本橋魚萬」のおすすめ商品を3つお聞きしました。1：ご飯が見えない「ほぼ具