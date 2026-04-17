サイバー攻撃の影響が拡大しています。山形市が運用を委託したシステムで個人情報およそ50万件に漏えいの可能性がある問題で、山形県と河北町は17日、攻撃を受けたサーバー内にデータが保管されていたことを発表しました。山形市によりますと2日早朝、山形市のYCC情報システムが管理するファイルサーバーがサイバー攻撃を受け、市の個人情報が漏えいした恐れがあることが15日までの調査