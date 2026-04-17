（小玉アナウンサー）「今週はシリーズで2期目の任期折り返しを迎えた、遠藤市政を検証してきました」「最終日の4月17日は、市政担当の渡辺記者の解説をまじえてお伝えします」（渡辺記者）「よろしくお願います。まずは現在の遠藤市政を市民がどう評価しているのか、街の声を聞ました」 （市民は）「私は選挙で（遠藤市長を）応援していた。頑張って欲しい」 （市民は）「内藤前市長よりは遠藤市長の方がマ