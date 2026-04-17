日清製粉ウェルナが恒例の投稿【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたメッツ戦に投手専念で先発出場し、6回4安打1失点、10三振を奪う内容で2勝目をマークした。大谷と広告出演契約を結ぶ日本のスポンサー企業も今季からの新たな試みとなっている祝福に、ファンも「うまい戦略」などと注目している。日清製粉ウェルナは大谷の成績に応