日清製粉ウェルナが恒例の投稿

【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたメッツ戦に投手専念で先発出場し、6回4安打1失点、10三振を奪う内容で2勝目をマークした。大谷と広告出演契約を結ぶ日本のスポンサー企業も今季からの新たな試みとなっている祝福に、ファンも「うまい戦略」などと注目している。

日清製粉ウェルナは大谷の成績に応じて祝福する投稿が恒例となっている。今季は本塁打では1本ごとにパンケーキを積み上げる「SHO-TOWER」。投手としては白星を挙げるごとにパスタを作る、勝利数メーター「SHO-GHETTI」を公開している。

大谷はこの日、2勝目をマーク。そこから約25分後には「今回は担当者イチオシ！ カルボナーラにしてみました」と記載し、今回はカルボナーラの写真を公開。今季初勝利はミートソースで、美味しそうなスパゲッティが並んだ。

ファンも毎回楽しみにしており、SNS上には「美味しそう」「2食目ですね」「ウェルナさんありがとう」「うまい広報戦略」「ウェルナを悩ますほどの勝ち星をあげてほしい」といったコメントが寄せられていた。

昨年は投手・大谷の登板日は三振数に応じてたこ焼きを焼いていたが、今年は勝利数に変更している。（Full-Count編集部）