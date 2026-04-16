西田有志×高級外車の2ショットに反響バレーボール男子日本代表の西田有志選手が2026年3月13日、自身のインスタグラムを更新し、高級車と並んだ2ショットを公開しました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。投稿には、真っ赤なアストンマーティン「ヴァンキッシュ」と並ぶスタイリッシュな姿が収められていました。【画像】超カッコイイ！ 「西田有志」×愛車「“5000万円超え”高級外車」を画像で見る！ヴァンキッ