株式会社シュゼット・ホールディングスは、アンリ・シャルパンティエ「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」を、2026年4月1日（水）から首都圏の店舗および空港お土産売り場等にて発売する。本商品は、アンリ・シャルパンティエがスタートする「日本豊穣プロジェクト」の第一弾として、山梨県との連携により誕生した。ワイナリー仕立てで甘味を凝縮して美味しさのみを追求した栽培方法を活用。