レイズ戦に「3番・一塁」で出場【MLB】レイズ 8ー5 Wソックス（日本時間15日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が14日（日本時間15日）、本拠地でのレイズ戦に「3番・一塁」で先発出場。24打席安打が出ていなかったが、9回の第5打席で9試合ぶりとなる5号2ランを放った。試合には5-8で敗れたが、最後の打席で復調の兆しを見せた。快音が止まっていた村上が、久しぶりにアーチをかけた。5点リードされて迎えた9回、2死