花粉症により、鼻水やくしゃみなどの症状に悩まされている人は多いと思います。一方、花粉症ではなくても朝や午後に眠いとき、なぜか鼻水が出ることはありませんか。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。眠いときに鼻水が出る原因や、鼻水をうまく止める方法について、「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳神経外科専門医、医学博士の近藤惣一郎さんが解説します。【豆知識】「えっ…とても便利」