」8匹の猫たちがチューブを通る様子に視聴者から反響YouTubeチャンネル「Kittisaurus」では、8匹の猫たちがチューブを通る様子が配信され、動画のコメント欄には「猫が液体化してる！」「かわいくてずっと見ていられる」の声が続出しました。【画像5枚】果たして16センチに成功なるか！？これが《液体化した猫たち》です！かわいすぎる…！注目を集めたのは「Cats vs Narrowing Tube」という動画。飼い主が作る遊具に興味津々