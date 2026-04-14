立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、フライドポテトをトッピングしたそばを紹介しています。【画像】うわ…炭水化物スゴッ（笑）フライドポテトたっぷり「ポテそば」ほか、衝撃のポテトトッピング（5枚）食べれば理解できる…？「ポテそば」公式アカウントは、「1度も食べたことがない人には『フライドポテト？！』と思われますが、1度でも食べたことがある人には理解してもらえる一杯がコチラで