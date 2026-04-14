立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、フライドポテトをトッピングしたそばを紹介しています。

【画像】うわ…炭水化物スゴッ（笑） フライドポテトたっぷり「ポテそば」ほか、衝撃のポテトトッピング（5枚）

食べれば理解できる…？「ポテそば」

公式アカウントは、「1度も食べたことがない人には『フライドポテト？！』と思われますが、1度でも食べたことがある人には理解してもらえる一杯がコチラです」とコメント。温かいそばの上に、フライドポテトをのせたメニューの写真を投稿しています。

X上では、「食べたことがないけどおいしそう！」「一度食べてみたいです」「えぇ！？と最初は思うものの『構成しているモノはコロッケそば』に近いので納得ですね」「すごくお腹いっぱいになりそう」とのコメントが寄せられています。

フライドポテトをトッピングしたこのそばは、「ポテそば」という商品名で、過去に一部店舗で販売されていたものです。食べたことがある人からは、「これは意外とありです」「お願いです、復活してくださーい！」との声が上がっています。

一方で、「一度食べたことがありますが、正直なところ『う〜ん！？』という感想でした」「おっさんには油がキツすぎてコロッケそばでいいやってなる」との意見も見られました。

名代富士そばは過去にも、そばにイモ類をトッピングした限定メニューや試作品を紹介しています。ポテトとウインナーをトッピングした「ブレーメンそば」や、ポテトサラダをトッピングした「冷しポテサラそば」などが店舗限定で販売されたほか、ハッシュドポテトや焼き芋をトッピングした試作品などでもファンを驚かせています。