サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ2台（4K）・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できるデュアルディスプレイ対応パソコン切替器「SW-KVM22HUUS」を発売する。本製品は、4K解像度に対応したディスプレイ2台を同時に接続でき、広大な作業スペースを維持したままワンタッチでパソコンの切り替えが可能だ。複雑な配線を1か所に集約し、デスク周りをスッキリさせながらマルチタスク環境を強力にサポー