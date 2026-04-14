TVアニメ『あかね噺』(あかねばなし)が話題だ。累計発行部数300万部を突破した「週刊少年ジャンプ」(集英社)連載の本格落語漫画を原作に、テレビ朝日系にて毎週土曜23時30分から放送中。第1話の放送直後からSNSには「原作勢ですが100点満点中150点の1話」「とんでもなく気合いの入った作品」といった声が寄せられ、2026年春アニメの中でも屈指の好スタートを切っている。ここでは、今からでも追いつける本作の魅力を、キャスト陣の