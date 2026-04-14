昨季は「カチドキレッド」で脅威の5戦全勝ソフトバンクは14日、福岡と東京で開催する恒例イベント「鷹祭SUMMER BOOST2026」で着用するユニホームを発表した。同日、みずほPayPayドームで行われた会見に参加した牧原大成内野手と大津亮介投手が印象を語った。2024年から開催されている同イベント。昨年は「カチドキレッド」をモチーフとした赤色のユニホームを着用し、5戦全勝という脅威の成績を残した。2026年用の白色を目にし