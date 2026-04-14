第1打席の死球で連続出塁記録は47試合に更新【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。4-0で迎えた6回の第4打席では珍事が連発。地元メディアも爆笑して速報した。1死からロハスが右前打で出塁し、走者がいる状況でアットバットを迎えた。通算440セーブのキンブレルとの対戦。甘い球をなかなか