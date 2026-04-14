1974年に誕生…背番号「74」のドジャースユニで一投【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）13日（日本時間14日）にドジャースタジアムで行われたドジャース-メッツ戦前、人気キャラクター「ハローキティ」が始球式を行った。「1番・指名打者」で先発出場する大谷翔平投手らが見守る中、渾身の一球を投じた。誕生年の1974年に合わせた背番号「74」のドジャースユニホームに、「LA」の青色キャップを被って