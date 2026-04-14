佐藤輝明がOPS1.183など圧倒的な成績を残している年を跨いで無双している。阪神の佐藤輝明内野手は12日にバンテリンドームで行われた中日戦に「4番・三塁」で出場。3打数3安打、1四球で打率を「.411」まで上げた。打率や14打点などリーグ8冠の状態に「圧倒的」とファンも脱帽している。11勝4敗でリーグ首位のチームを引っ張っている。本塁打数はリーグトップで同僚の森下翔太外野手の6本に対して3本ではあるが、打率（.411）と