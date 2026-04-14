杉本氏が振り返る中日移籍1年目、胸に秘めた田尾氏へのライバル心1985年に西武から中日へ移籍した杉本正氏（野球評論家）は、交換トレード相手の田尾安志外野手に対して「負けられない思いが強かった」と語る。移籍1年目は23登板で5勝4敗、防御率4.29。6月下旬から4試合連続完投勝利をあげたが、7月の広島戦で左肘痛に見舞われて離脱。本来の力を発揮できなかった。杉本氏はプロ5年目の春季キャンプ直前に、トレードで山内一弘