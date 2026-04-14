機構発表メジャーリーグ機構（MLB）は13日（日本時間14日）、ア・ナ両リーグの週間最優秀選手（MVP）を発表した。ドジャース・大谷翔平投手は候補入りしたものの、受賞はお預けとなった。ナ・リーグはナショナルズのジェイムス・ウッド外野手、ア・リーグはエンゼルスのホセ・ソリアーノ投手がそれぞれ初受賞した。大谷は6日（同7日）の敵地・ブルージェイズ戦からの6試合で打率.304（23打数7安打）、3本塁打、4打点を記録。6