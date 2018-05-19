機構発表

メジャーリーグ機構（MLB）は13日（日本時間14日）、ア・ナ両リーグの週間最優秀選手（MVP）を発表した。ドジャース・大谷翔平投手は候補入りしたものの、受賞はお預けとなった。ナ・リーグはナショナルズのジェイムズ・ウッド外野手、ア・リーグはエンゼルスのホセ・ソリアーノ投手がそれぞれ初受賞した。

大谷は6日（同7日）の敵地・ブルージェイズ戦からの6試合で打率.304（23打数7安打）、3本塁打、4打点を記録。6四球を選び、長打率.696、OPS1.162をマークした。投げては8日（同9日）の敵地・ブルージェイズ戦で6回4安打1失点（自責点0）と好投。勝ち星は付かなかった。2024年9月以来、12度目の受賞はお預けとなった。

ナショナルズのウッドは22打数12安打の打率.545、3本塁打、8打点。2盗塁を決め、OPS1.746をマークした。5本塁打、OPS1.367を記録したカージナルスのジョーダン・ウォーカー外野手らを抑えての初受賞となった。

エンゼルスのソリアーノは2勝0敗、防御率0.60。15回を投げて5安打3四球、20奪三振と堂々の成績を残した。エンゼルス先発投手が2試合連続で2桁奪三振を記録したのは、2023年6月の大谷翔平以来。球団投手では大谷を含めると、15人目となった。（Full-Count編集部）