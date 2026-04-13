チーム防御率はリーグワーストの「4.29」日本野球機構（NPB）は13日、落合英二2軍投手コーディネーターを投手コーディネーター兼マネジャー兼スコアラーに配置転換すると発表した。チームは現在、3勝11敗の最下位に沈んでいることもあり、ファンからは「期待しかない」といった声がよせられている。中日はセ5球団との対戦で、広島と阪神に同一カード3連敗を喫しており、チーム防御率は4.29。セ・リーグで唯一の4点台と苦しんで