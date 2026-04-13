サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本で手軽にデュアルディスプレイ環境を構築できる、DisplayPort Alternate Mode対応のモバイルモニター「DP-08」「DP-09」を発売した。本製品はノートパソコンで主流の14インチサイズを採用。一般的なフルHDよりも縦に長いWUXGA（1920×1200）解像度に対応することで、WEBサイトや書類の閲覧性を向上させ、ビジネスの作業効率を最大化する。厚みわずか1cm、600gの軽量サイズでバッグ