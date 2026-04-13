株式会社Gugenkaは、株式会社サンリオエンターテイメントと協力し、サンリオキャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したサンリオピューロランドのスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」の一環として、3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」の販売をデジタルECサイト「Xマーケット」にて開始した。2026年5月22日（金）からは、サンリオピューロランド内、3Fエントランスショップにてコレクションカードver.