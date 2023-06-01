IL入りはなしも「選手が離脱してしまっては元も子もない」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は12日（日本時間13日）、守護神のエドウィン・ディアス投手について「イエローライトの状態だ」と話した。今後は慎重に起用する方針だ。通算257セーブを誇るディアスは10日（同11日）の本拠地・レンジャーズ戦で9回から救援して4安打3失点。最速96.9マイル（約155.9キロ）と走らず、セーブ失敗した。ロバーツ監督は慎重だった。「コ