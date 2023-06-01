大谷の次回登板は16日の本拠地メッツ戦に決定ドジャース・大谷翔平投手の次回登板は15日（日本時間16日）の本拠地・メッツ戦に決まった。デーブ・ロバーツ監督が12日（同13日）に明らかにした。中6日を空けての登板となる。大谷は前回8日（同9日）の敵地・ブルージェイズ戦で6回4安打1失点（自責0）。3回2死から失点し、昨年8月27日のレッズ戦の4回から続けていた連続イニング無失点は24回2/3でストップした。なお、連続イニ