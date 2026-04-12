漫画家のgenZouさんの漫画「人生初の横転ブチかますところだった」が、Xで合計3万6000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む雪国に住んでいる作者。ある朝、赤信号で車のブレーキをかけたところ、スリップして止まらず…という内容で、読者からは「絶望の瞬間」「リアルなスリップの様子が恐ろしい」「私も経験したことがあります」などの声が上がっています。スタッドレスでも安心できない…雪道ス