元西武の杉本氏が明かす広岡達朗監督の“管理野球”元西武左腕の杉本正氏（野球評論家）にとって、プロ4年目の1984年は試練のシーズンだった。「6月に初めてファームに行かされましたからね」。前年にプロ初の2桁となる12勝を挙げ、広岡達朗監督から退寮を許可された“1年目”にハマり込んだ不調モード。とばっちりは同居していた姉にも及び「（ヘッドコーチの）森（昌彦）さんから電話がかかってきて、僕のことでえらい怒られて