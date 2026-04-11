新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、国内最高峰のGTカーレース「SUPER GT」の2026年シーズン開幕に伴い、レースダイジェストや初心者でも楽しめるオリジナル企画をお届けする番組『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』の放送継続を決定。初回となる#１は開幕戦となる「Rd.１ 岡山国際サーキット」の模様を４月17日（金）夜21時より生放送にてお届けする。 番組を盛り上げるMCには、昨年に引き続きお笑いトリオ・ぱーてぃーち