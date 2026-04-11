米記者が伝えたドジャースファンの声ドジャースの本拠地・ドジャースタジアムは今季からユニクロとの契約でグラウンド名が「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアム」となった。伝統ある球場の名前が変わってしまったことについて、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のサム・ブラム記者がファンたちの声を伝えている。3月にドジャースはユニクロとのパートナーシップ契約を発表。球場の中堅後方にはユニ