中日戦■阪神 5ー3 中日（10日・バンテリンドーム）阪神の逆転劇にファンが沸いている。10日にバンテリンドームで行われた中日戦では、2点ビハインドの9回に4点を奪って大逆転。X（旧ツイッター）では「阪神つえーww」「うおおおおお阪神逆転やぁぁ」とファンが喜びの声をあげた。阪神は9回、相手守護神の松山から佐藤、大山の連続安打で1点を返すと、2死一、三塁から前川が右翼線への二塁打を放った。右翼手の尾田がファンブ