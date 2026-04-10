ロッテ戦■西武 ー ロッテ（10日・県営大宮）西武は10日、県営大宮で行われたロッテ戦で9回2死から逆転を許した。2死満塁から名手の源田壮亮内野手が遊ゴロを捕り損ね、一塁へ送球するも間に合わなかった。その後も失点し、この回に計4点を失った。西武は1点ビハインドの8回に2点を奪って逆転。9回には篠原がマウンドにあがったが、2安打と四球で1死満塁となった。藤原を三振に仕留めて2死とし、小川の遊ゴロでゲームセットか