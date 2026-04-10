新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月９日（木）夜10時より、“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全６回）の#２を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送した。 『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、２泊３日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大