日本ハムはマルティネスが3安打と奮闘10日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。ロッテは5-2で日本ハムに勝利した。初回に櫻井ユウヤ内野手と石川慎吾外野手の連続適時打で2点を先制。5回には愛斗外野手の1号2ランなどでリードを広げた。ロッテ先発の種市篤暉投手は5回2安打7奪三振無失点の好投。WBCでも活躍した右腕が順調な調整ぶりを見せた。打線では石川と池田来翔内野手が3安打を記録。日本ハムはアリエ