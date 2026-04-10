お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が９日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木とともに６歳の長女・こうめちゃんの小学校入学式に出席したことを報告し、「泣かなかった」ことを明かした。 この日、「入学式です！★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「こうめちゃん 入学式」と報告し、淡いピンクのネクタイと黒のスーツ姿のマック鈴木、真っ白なセットアップの小