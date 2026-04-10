タレントの渡辺満里奈が９日までにオフィシャルブログを更新。“ひとり旅”で観劇した舞台の感想と出演者との２ショットを公開した。 おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 ７日、“ひとり新幹線”を楽しんだ渡辺は「大阪行きの目的は…」と題してブログを更新。沢田研二と渡辺大知がW主演を務める舞台『ガウディ×ガウデ